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Стало известно, каким будет iPhone 13

В Сети появилась информация о том, какие изменения ждут Apple iPhone следующего поколения. 


Об этом рассказали на YouTube-канале "CopyPasta".

Начиная с представленного в 2017 году iPhone X, компания Apple использует так называемую "Челку" в верхней части экранов своих флагманских девайсов. И, несмотря на множество слухов, в смартфонах линейки айфон 12 (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max) "челка" меньше не стала. И вот, портал MacOtakara опубликовал макет iPhone 13 Pro и поделился, чего стоит ожидать в смартфонах линейки iPhone13 (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). Его даже сравнили с актуальной моделью Apple.

Было опубликовано видео с макетом iPhone 13 Pro: новинку сравнили с моделью iPhone 12 pro. Так, "челка" вверху экрана станет меньше и фронтальная камера переместится в левую сторону. Немного подвинут вверх и сам динамик. Было подтверждено наличие LTPO-дисплея, а это значит, что новинки получат 120 Гц. Немного огорчает, что коснется это только модели Pro. 


Ожидается, что сердцем всех смартфонов выступит чип Apple A15. Он будет мощнее, чем Apple A14. Модели Pro также получат терабайт встроенной памяти. 

А на сайте Shlash leaks показали рендеры линейки iPhone 13, которые были созданы на базе утекших в сеть чертежей. Стало известно, что ожидать чего-то нового от дизайна айфонов нового поколения не стоит. Конечно, гаджеты слегка улучшат, но, если говорить о внешнем виде, отличить его от 12-го яблочного смартфона будет сложно. Это можно будет сделать по слегка измененному блоку основной камеры. 


Таким образом, если вы пользуетесь iPhone 12 или iPhone 12 mini, смысла покупать новый не будет. А вот обладателям более дорогих моделей 12 Pro и Pro max, приобретение iPhone 13 и 13 Pro max может стать интересным решением. Как ни крути, единожды попользовавшись дисплеем в 120 Гц, уже не захочется менять его на что-то другое. 

На портале Gizchina опубликовали снимки и показали, какой примерно вид может получить iPhone 13 mini. Отмечается, что пока это только прототип. Линзы не будут располагаться вертикально, как мы привыкли видеть в iPhone 12 mini, они будут размещены по диагонали. Кажется, что iPhone 13 mini будет немного толще своего предшественника. 

Фото: gizchina.com

Это лишь предположения, никакой проверенной информации пока нет. Ждем официального анонса от компании.  

Фото: скриншоты
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