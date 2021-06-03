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Стало известно, как Елизавета II отметит свой платиновый юбилей правления в 2022 году

В следующем году королева Великобритании Елизавета II отметит 70-летие своего правления. На днях, в годовщину коронации, Букингемский дворец опубликовал программу празднования платинового юбилея монарха. 


Стало известно, что Ее Величество будет отмечать данное событие с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня 2022 года.

– Эти выходные предоставят возможность людям по всей Великобритании собраться вместе, чтобы отпраздновать это историческое событие, – рассказал официальный представитель Дворца.  

Согласно плану 2 июня состоится ежегодный парад, посвященный официальному дню рождения королевы (последние два года его отменяли из-за ограничений, связанных с коронавирусом). В нем будут участвовать более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Парад завершит шоу военных самолетов Королевских ВВС, за ним королева и члены ее семьи традиционно будут наблюдать со знаменитого балкона Букингемского дворца.

В Великобритании во время важных государственных событий – юбилеев, свадеб и коронаций – традиционно зажигают маяки. Юбилей правления королевы не станет исключением. Их зажгут в Великобритании, на Нормандских островах, острове Мэн и заморских территориях Англии. Впервые в истории маяки будут зажжены в каждой столице стран Содружества.

В пятницу, 3 июня, торжества продолжатся специальной службой Дня благодарения в соборе Святого Павла. На следующий день королева посетит скачки в Эпсом-Даунс. Затем во дворце состоится прием и живой концерт, который будет транслировать Би-би-си. Предполагается, что в мероприятии примут участие мировые звезды шоу-бизнеса. Представитель дворца также отметил, что поклонники королевской семьи также смогут подать заявку на участие в особом мероприятии. 

В воскресенье, 5 июня, состоится юбилейный ланч. Праздничные мероприятия завершатся театрализованным представлением, в котором примут участие более 5000 человек со всей Великобритании. Также пройдет конкурс юбилейных эмблем, который организуют совместно с Музеем Виктории и Альберта, Музеем дизайна и Королевским колледжем искусств. 

Стоит отметить, что в 2022 году Елизавета II войдет в историю как первый британский монарх, правящий 70 лет. Напомним, ей было всего 25 лет, когда она взошла на престол 6 февраля 1952 года.
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Фото: РЕЙТЕР
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