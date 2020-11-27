Концерн «Калашников» запатентовал дизайн электромотоцикла «Иж-Пульсар». Изображения можно увидеть в открытой базе Роспатента. Дизайн формирует представление о том, как будет выглядеть гражданский российский байк, в то время как его полицейская версия в настоящий момент используется правоохранительными органами, пишет Motor.ru.
Гражданский вариант имеет выведенные наружу конструкционные элементы. Новика выкрашена в черный матовый цвет, а вот полицейский вариант представлен только в бело-синем цвете. В «Иж-Пульсар» установлен китайский двигатель Golden Motor HRM10KW мощностью 20 лошадиных сил (15 кВт). Мотор питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 ампер-часов (в зависимости от модификации). На одном заряде электробайк может проехать от 50 до 250 километров.
Ранее «Калашников» презентовал другую новинку под брендом «Иж»: «кафе-рейсер» в ретростиле с 68-сильным электромотором. Он может разгоняться до 100 километров в час, а запас хода составляет 80 километров.
Также отмечается, что концерн разрабатывает электромотоцикл, который будет частью линейки Aurus – его патентные изображения появились несколькими месяцами ранее.
Производство электрического мотоцикла Aurus начнется в 2022-м. Купить новинку можно будет 2023 года, не раньше. С места до 100 километров в час мотоцикл сможет разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость составит 250 километров в час.
Фото: Роспатент
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Стало известно, как будет выглядеть гражданский электрический мотоцикл «Калашникова»
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