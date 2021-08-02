На телеканале «Пятница!» уже скоро стартует новый, пятый по счету, сезон шоу «Орел и решка». Руководство телеканала раскрыло некоторые подробности о съемках программы, а также имя новой ведущей, сообщает Lenta.ru.
Фото: instagram.com/anfi_son
К телепроекту присоединится 25-летняя актриса и модель Анфиса Черных. Девушка призналась, что давно хотела стать ведущей «Орла и решки».
Кроме того, продюсеры шоу отметили, что в новом сезоне география съемок станет шире. Зрители увидят Италию, Грецию, Намибию, Киргизию и другие страны. Правила проекта останутся неизменными: один из ведущих должен прожить выходные на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства.
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Стало известно имя новой ведущей шоу «Орел и решка»
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