Стало известно имя новой ведущей шоу «Орел и решка»

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К телепроекту присоединится 25-летняя актриса и модель Анфиса Черных. Девушка призналась, что давно хотела стать ведущей «Орла и решки».Кроме того, продюсеры шоу отметили, что в новом сезоне география съемок станет шире. Зрители увидят Италию, Грецию, Намибию, Киргизию и другие страны. Правила проекта останутся неизменными: один из ведущих должен прожить выходные на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства.