Стало известно, где в июне отключат горячую воду в Минске

С 1 июня

С 2 июня

С 7 июня

С 8 июня

С 9 июня

С 10 июня

С 14 июня

С 15 июня

С 16 июня

С 17 июня

С 21 июня

Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в зимних условиях в июне текущего года будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:Ул. К. Маркса, 26; Малинина, 8, 10, 10А; 12, 14; Плеханова, 46, 48, 48А; 93, 93А; 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5; 99; Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52/1; 54/1; 56, 58/1; 60/1; 62, 64; 74, 74А; 76, 78, 80, 82; Якубова, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4; 52, 52А.Ул. Белинского, 9, 11, 18; Волгоградская, 12, 69; Восточная, 64, 66, 68; К. Чорного, 21Б; 27, 31, 33А, Б; 35; Калинина пер., 3, 4, 5А; 5, 6, 6А; 7, 8А; Калинина, 20, 21, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34; Калининградский пер., 19, 21; Логойский тр., 1А; 1/1, 1/2, 1/4; 3, 5, 7, 9, 11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4; Ломоносова, 4, 10, 12; Лукьяновича, 2, 2А; 3, 4, 4Б; Макаенка, 13А, Б; 15А, 15В; Мележа, 4, 4А; Независимости пр., 111; Олешева, 1; Толбухина, 17, 19; Я. Коласа, 48, 51к1; 52, 53к1, 53к3; 55к1.Ул. 50 лет Победы, 1, 1к1, к2, 3; 3Б; 5А; 5к1, 5к2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23; в/часть 29766; ВАРБ; Героев 120-й дивизии, 17; ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89; Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Космонавтов, 20, 22; Независимости пр., 202, 202/3; Путилова, 1, 3; Разинская, 96; Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 19; 28/12; Таллиннский пер., 7; УО ВА; Фогеля, 1В, 1Г, 1Е, 1К, 1Л; 1, 3, 5, 6, 7, 9, 19.2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32; ул. Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48А; 49, 51, 52, 52А; 54; Багратиона, 69, 71, 73, 73А; Дзержинского пр., 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 129, 131, 125, 125А; 127; Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Есенина, 3к1, 3к2; 4, 6, 6А; 6к1, 6к2, 6к3, 6к4; 8, 10, 12А; 12, 14, 16, 18, 20, 22; Запорожская, 22, 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40; Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8А; 10, 12, 14; Каролинский пр-д, 1, 5; Космонавтов, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4, 3к5, 3к6; к.1, 5 к.2; 5А; 7 к.1, 7 к.2; 9 к.1, 9 к.2; 11, 13 к.1, 13 к.2; 15 к.1, 15 к.2; 17, 19, 21, 23 к.1, 23 к.2, 23 к.3; 25, 27; Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А; 51, 53, 55; Некрошевича, 6, 8, 10, 12; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Филимонова, 3, 3/2; 5/1; 7, 7А, Б; 10, 14; Чюрлениса, 1, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26; Я. Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.1-й пер. Окрестина, 36, 36А; 38; ул. Бельского, 39 к.1, 39 к.2, 39 к.3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Гурского, 21к1, 21к2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; 45; К. Либкнехта, 112; Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 43, 45, 49; Одоевского, 52, 52А; 54; Пономаренко, 58, 58А; 60, 62; Прилукская, 48, 50, 60.Ул. А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Аладовых, 5, 7, 11А, 11Б, 11В; 15, 17; Голубка, 10, 12, 14; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22; Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21А; 27, 29, 31, 33, 35, 37; Камайская, 18, 20; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Колесникова, 1, 3, 3А; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45А-2; 47, 49; Кунцевщина, 2А; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А; 23, 25, 27, 29, 31/2, 31/3; 33/1, 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14, 109Б; Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина, 2А; Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84; Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б; Ратомская, 2, 2А; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.Ул. Грушевская, 15, 17; Маяковского, 35; Пулихова, 43.Ул. Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Алибегова, 3, 5, 7; Барамзиной, 4, 6, 8, 8А; 9, 10, 10А; 12, 12А; 13, 15, 16, 18, 20; Березогорская, 6, 7, 8; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16к1; 17; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106; Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Любимова пр., 4, 6, 8; Победителей пр., 112; пр. Газеты Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19В; 21, 23, пр. Газеты Правда, 1, 3А; 3, 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 14к3; 16, 20, 22, 26к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40 к.1, 40 к.2; 42А; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к.2; 58 к.2; 60 к.2; 64 к.2; Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13к1; 15, 15А; 17; ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9 вблизи д. Волма.Ул. Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36/1; 36/3; 36/4; 36/5; 38, 40, 42, 42А; 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 62, 64, 66; Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2; 7/3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Шабаны, 17.Ул. Замковая, 28; Заславская, 10, 12, 14; Мельникайте, 8, 8А; 12, 16; Обойная, 4 к.1, 4 к.2; Станиславского, 11А; Стрелковая, 11А, 11Б; 13.3-й Железнодорожный пер., 10, 16; ул. Грушевская, 65, 65А; 71, 73; Разинская, 29, 62, 64.