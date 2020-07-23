Стало известно, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню десантников и сил специальных операций

В этом году 2 августа воины-десантники отметят 90-летний юбилей со дня образования Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию пройдут в нескольких городах нашей страны. Об этом во время брифинга рассказал командующий силами специальных операций Вадим Денисенко.

Так, 1 августа в Минске мероприятия запланированы на проспекте Победителей около Дворца спорта с 11:00 до 14:00. А 2 августа – в соединениях и воинских частях ССО ВС в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.