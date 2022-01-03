Стало известно, дефицит какого витамина может грозить после новогодней ночи

После новогодних праздников можно столкнуться с дефицитом витамина C в организме. Об этом в эфире программы "Включайся" на телеканале "Беларусь 2" предупредила врач-диетолог Светлана Кашицкая.
Диетолог обратила внимание, что, поскольку спиртное выводит из организма некоторые витамины и микроэлементы, после новогоднего застолья не нужно голодать, важно с помощью полноценного и рационального питания восполнить запас полезных веществ.
– Нужно помочь восстановиться организму, а не издеваться над ним. Алкоголь выводит витамин С, поэтому человеку нужны мандарины, а также киви, в котором находится самое большое количество этого вещества. Также важно восстановить минералы, потому что они тоже теряются, – отметила врач и добавила, что питание должно быть сбалансированным. Пить только воду категорически нельзя, поскольку в ней нет ни витаминов, ни минералов, ни электролитов.
Вместе с тем Светлана Кашицкая подчеркнула, что лишний вес после Нового года возникает в основном из-за скопившихся в организме солей, которые вызывают отечность. За двое суток человек может набрать максимум 18 граммов жира.
– Все остальное – это вода, поэтому нужно помочь жидкости выйти. Для этого надо пить побольше травяных чаев, приготовленных из липы или смородины, – сказала диетолог и уточнила, что черный и зеленый чай лучше исключить из рациона, поскольку в таких напитках много кофеина, который обладает мочегонным эффектом.
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