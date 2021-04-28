Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Неизвестные с целью распространения недостоверных сведений создали фишинговую страницу с атрибутами сайта станции и перенаправляли туда пользователей. Об этом сообщает БЕЛТА.
– Работа самого официального сайта БелАЭС не нарушалась. По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица. В связи с тем, что сайт БелАЭС не размещен на серверах станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных систем, – отметили в пресс-службе Министерства энергетики.
Отмечается, что на БелАЭС существуют комплексные меры по обеспечению информационной безопасности.
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что произошло с сайтом БелАЭС 25 апреля
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