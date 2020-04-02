Стало известно, что построят в минском микрорайоне Лошица-7

Новый микрорайон расположен в границах Игуменского тракта — 3-го кольца — ул. В. Оловникова, передает Минск-Новости.

Под строительство объектов в Лошице-7 отведено 6,75 га, на которых собираются построить пять жилых домов.

Первые два дома строители должны сдать в 2021 и 2022 году. Третий дом возведут примерно в эти же сроки. Еще две многоэтажки вырастут в 2023 году.

— Все дома будут в индивидуальном каркасном исполнении с применением современных облицовочных материалов. Запланировано также благоустройство дворовых территорий: появятся площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивные, для отдыха взрослых, для хозяйственных целей, — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка.

По его словам, в качестве благоустройства будет установлено современное игровое, гимнастическое оборудование, малые архитектурные формы. Также появятся гостевые парковки.

Кроме этого, в центре жилого комплекса намечено построить детский сад на 140 мест и многоуровневую автостоянку на 500 машино-мест. Вокруг микрорайона, а также во дворах высадят деревья и кустарники. А вот опоясывающая микрорайон ул. Проектируемая № 1 (3-е кольцо) строится и названия пока не получила. По ней в будущем пустят общественный транспорт.