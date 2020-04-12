Стали известны новые симптомы коронавируса

В Китае у части инфицированных коронавирусом нового типа зафиксированы проблемы с координацией и невнятная речь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.

Специалисты, изучив данные 214 пациентов из Уханя, установили, что у 36% зараженных в общем и у 46% с тяжелым течением болезни в частности наблюдались неврологические симптомы, среди которых нарушение кровообращения в мозгу, помутнение сознания и слабость в мышцах.

Кроме того, пациенты жаловались на привычные для COVID-19 повышенную температуру, кашель и головную боль.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирус выявили почти у 1,78 млн человек, почти 109 тысяч пациентов умерли. Китай, где началась вспышка COVID-19, опустился на шестое место по количеству зараженных — около 83 тысяч. США лидируют по количеству и инфицированных, и жертв — 530 тысяч случаев и более 20 тысяч умерших.