Стали известны характеристики самого бюджетного смартфона Samsung

Гаджет Samsung Galaxy A03s появился в базе популярного бенчмарка Geekbench. В мобильное устройство установили процессор MTK Helio G35. Смартфон получил 4 Гб оперативной памяти и работает под управлением Android 11.В смартфон также установят 6,5-дюймовый IPS-экран с вырезом под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Основной блок сенсоров состоит из трех фотодатчиков, главный из которых с разрешением 13 Мп. Новинка получит сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и порт USB-C.В настоящий момент цена Samsung Galaxy A03s неизвестна. Однако уточняется, что мобильное устройство станет ультрабюджетным.Презентация смартфона запланирована на ближайшее время.