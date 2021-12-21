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  2. Стала известна главная особенность будущего iPhone 14

Стала известна главная особенность будущего iPhone 14

Раскрыта отличительная черта следующего поколения смартфонов Apple. Об этом информирует РИА Новости

Фото: pixabay.com

В моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max впервые для компании Apple появится сенсор разрешением 48 Мп. Датчик будет выполнен, как и в случае с Android-смартфонами, по технологии Quad Bayer – 12-мегапиксельный режим по умолчанию или максимальное разрешение с минимумом настроек. Отмечается, что такая камера позволит iPhone снимать видео в разрешении 8K.

Также Apple внедрит в смартфоны перископную линзу для эффективного оптического зума. Подобное решение не первый год применяется во флагманских смартфонах других производителей.

Выход нового iPhone ожидается осенью 2022-го.
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