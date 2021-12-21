Стала известна главная особенность будущего iPhone 14

В моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max впервые для компании Apple появится сенсор разрешением 48 Мп. Датчик будет выполнен, как и в случае с Android-смартфонами, по технологии Quad Bayer – 12-мегапиксельный режим по умолчанию или максимальное разрешение с минимумом настроек. Отмечается, что такая камера позволит iPhone снимать видео в разрешении 8K.Также Apple внедрит в смартфоны перископную линзу для эффективного оптического зума. Подобное решение не первый год применяется во флагманских смартфонах других производителей.Выход нового iPhone ожидается осенью 2022-го.