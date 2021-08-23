Стала известна дата премьеры восьмой части "Елок"

Кадр из фильма

Кинокартина выйдет в прокат 16 декабря. Отмечается, что восьмую часть «Елок» планируют снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.Новая часть, как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях.Режиссером фильма выступит Антон Богданов. Актерский состав пока не раскрывается.