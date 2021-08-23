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  2. Стала известна дата премьеры восьмой части "Елок"

Стала известна дата премьеры восьмой части "Елок"

После двухлетнего перерыва стартовали съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки". Об этом сообщает РИА Новости.

Кадр из фильма

Кинокартина выйдет в прокат 16 декабря. Отмечается, что восьмую часть «Елок» планируют снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.

Новая часть, как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. 

Режиссером фильма выступит Антон Богданов. Актерский состав пока не раскрывается. 
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