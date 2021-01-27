Stadler приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для БЖД

«Штадлер Минск» завершил производство первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для Белорусской железной дороги и приступил к его испытаниям.
После завершения испытаний первые три поезда планируется передать заказчику в конце июня этого года. Всего же контракт, заключенный между Белорусской железной дорогой и ЗАО «Штадлер Минск» в январе 2019 года, предусматривает поставку 10 пятивагонных электропоездов FLIRT ЭПМ для межрегиональных линий бизнес-класса.
Первым трем электропоездам FLIRT ЭПМ предстоит подтвердить соответствие требованиям технического задания и действующих технических нормативных правовых актов в максимально приближенных к реальной эксплуатации условиях. Для этого предусмотрены тормозные и функциональные испытания, оценка воздействия на путь, проверка соответствия требованиям к электрооборудованию, устройствам управления и контроля, пожарной и экологической безопасности. Согласно производственному плану на площадях «Штадлер Минск» уже были проведены статические испытания, а наличие на территории завода электрифицированного пути длиной 1800 метров позволило осуществить некоторые ходовые испытания.
Первый электропоезд FLIRT ЭПМ уже покинул территорию предприятия и готов начать опытный пробег не менее 5000 км по брестскому железнодорожному направлению.
Как рассказали в пресс-службе ЗАО «Штадлер Минск» в поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса. В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Зона 1 класса отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Также в пассажирском салоне 1 класса установлены кнопки вызова проводника, при нажатии которых в купе проводника выдается аудио-видеосигнал. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».
Каждое окно в новых поездах FLIRT оснащено солнцезащитными рулонными шторами с фиксацией их в любом заданном положении. В поезде предусмотрено наличие трех туалетных комплексов, один из которых – для лиц с ограниченными физическими возможностями. Во всех вагонах информация о номерах вагонов и местах, а также информация, размещаемая на элементах управления для пассажиров, продублирована шрифтом «Брайля». Также оборудованы места для проезда людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или трех велосипедов.
Особое внимание – дезинфекции подвижного состава. Поезда FLIRT ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха. Модуль использует выполненные из кварцевого стекла специальные бактерицидные лампы, уничтожающие микроорганизмы ультрафиолетовым излучением.
Электропоезда оборудованы системой беспроводного доступа к Wi-Fi, а также системой усиления сигнала GSM. В целях повышения эффективности эксплуатации подвижного состава данные о положении поезда, расходе электроэнергии и маршруте будут передаваться на сервер Белорусской железной дороги.
После завершения опытного пробега начнутся приемочные и сертификационные испытания электропоезда FLIRT ЭПМ для оценки его соответствия требованиям технического задания и Технического регламента таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава».
Фото: БЕЛТА
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Stadler приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда FLIRT ЭПМ для БЖД
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