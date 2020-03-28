США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом

Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере 1,3 млн долларов. Средства будут направлены на нужды здравоохранения, пишет БЕЛТА.





Деньги предназначены для борьбы с распространением инфекции COVID-19: оснащение лабораторий, диагностику COVID-19, поддержку технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия.

Всего Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили 274 млн долларов на помощь десяткам стран мира в связи с пандемией COVID-19. 23,4 млн долларов передано ВОЗ и ЮНИСЕФ.