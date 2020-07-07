США вслед за Индией могут запретить работу TikTok

Американские власти могут запретить китайское приложение TikTok на территории США. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь страны Майкл Помпео, передает ТАСС.

В конце июня власти Индии заблокировали 59 мобильных приложений, созданных в Китае, среди которых популярный сервис записи и распространения коротких видео TikTok. В Министерстве электроники и информационных технологий страны посчитали, что китайские приложения пагубно влияют на суверенитет и безопасность Индии.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», – ответил Помпео на вопрос, примут ли США аналогичные меры по отношению к китайским приложениям.

Он также напомнил, что американские власти ранее объявили угрозой для национальной безопасности китайские компании Huawei и ZTE.

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», – добавил госсекретарь.

Отметим, что в США насчитывается более 30 млн пользователей TikTok.