США вернулись в состав Совета ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН сегодня избрала в качестве членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний период 18 стран, включая США, которые вышли из него в 2018 году, передает ТАСС.
Избрание прошло на безальтернативной основе, все кандидаты в Совет в него прошли. Помимо США это Камерун, Люксембург, Сомали, Казахстан, Черногория, Индия, Катар, Эритрея, Бенин, Парагвай, Литва, Гондурас, ОАЭ, Малайзия, Финляндия, Гамбия и Аргентина.
Всего в СПЧ ООН входят 47 государств, треть из них переизбирается каждый год.
В поддержку кандидатуры США проголосовали 168 стран, хотя для избрания было важно набрать 97 голосов.
– Мы будем в полной мере участвовать в работе совета по защите и продвижению прав человека. Наши цели ясны – поддерживать защитников прав человека и выступать против нарушений и злоупотреблений этими правами, – написала в Twitter-аккаунте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США впервые присоединились к СПЧ ООН в качестве полноправного члена в 2009 году. В июне 2018-го занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп сообщил о выходе из состава Совета ООН.
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