США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

Американские военные утверждают, что Россия накануне провела испытания противоспутниковой ракеты.

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"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", — приводит слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда пресс-служба ведомства.

По его словам, Россия произвела испытание «противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT)», которая способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, пишет ТАСС.

В этой связи генерал заявил, что испытания свидетельствуют о реальности угрозы для американских и союзнических космических систем.

Российские власти эту информацию пока не комментировали.