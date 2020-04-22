США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

Соединенные штаты приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов в связи с экономическими последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.





Временный запрет на иммиграцию вводится для защиты работающих американце, это также поможет безработным получить рабочие места, когда страна откроется, отметил Трамп.

«Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу и средства к существованию», - заявил Трамп.

По его словам, указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство - грин-карту, он не касается тех, кто прибывает на временной основе, пишет ТАСС. Также документ не коснется фермерских хозяйств, в которых работают иммигранты.

По информации Университета Джонса, в США с начала эпидемии зарегистрировано более 823 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, скончались 44 805 человек. В мире число зараженных с начала пандемии составляет более 2,4 млн человек, около 170 тысяч умерли.