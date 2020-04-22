Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

Соединенные штаты приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов в связи с экономическими последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.


Временный запрет на иммиграцию вводится для защиты работающих американце, это также поможет безработным получить рабочие места, когда страна откроется, отметил Трамп.

«Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу и средства к существованию», - заявил Трамп.

По его словам, указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство - грин-карту, он не касается тех, кто прибывает на временной основе, пишет ТАСС. Также документ не коснется фермерских хозяйств, в которых работают иммигранты.

По информации Университета Джонса, в США с начала эпидемии зарегистрировано более 823 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, скончались 44 805 человек. В мире число зараженных с начала пандемии составляет более 2,4 млн человек, около 170 тысяч умерли.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
США приостановят прием иммигрантов на 60 дней
Визит Лукашенко на «Славянку», рекомендации ВОЗ и дата запуска аттракционов в Минске. Главное за вторник
Ученые заявили, что планета Дагон у звезды Фомальгаут никогда не существовала
Гороскоп на 23 апреля
Хвост межзвездной кометы Борисова рассказал о ее родине
Пекин приступил к реставрации отдаленных участков Великой Китайской стены
В испанском городе жителям запретили грустить и ругаться
Выход Death Stranding на PC отложили до середины июля
Футбольный клуб из Италии выпустит форму, основанную на рисунке шестилетнего мальчика
Появились первые качественные изображения Samsung Galaxy Fold 2
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
В китайском городе Чанша началась пробная эксплуатация такси автономного вождения
В Парагвае женщина очнулась незадолго до собственных похорон
Республиканский мониторинг больниц по готовности работы в период эпидемического подъема COVID-19 проходит в Беларуси
Психологически защищаясь от угрозы коронавируса, мы рискуем потерять самих себя
Ученые придумали, как усовершенствовать солнечные станции
Как разрешить себе быть счастливым
В Великобритании мужчина похудел на 200 килограммов ради работы в больнице
Сомнительные диссертации не пройдут: как налажен плагиат-контроль
Служба крови ищет доноров, переболевших коронавирусной инфекцией
Число голодающих в мире из-за пандемии может вырасти в два раза
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ