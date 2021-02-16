Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) может быть преобразован в полноценный военно-политический альянс, целью которого будет обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении, сделанном на днях японским правительством. Инициатива QUAD была образована в 2017 году, в нее, помимо Японии, входят США, Австралия и Индия. Возможный альянс, куда войдут эти четыре страны, уже называют «тихоокеанским НАТО». Вполне очевидно, что основной целью предполагаемого военного блока станет стратегическое сдерживание Китая.

Таким образом, администрация Джо Байдена продолжает антикитайский курс, начатый Трампом. Более того, преемственность тут вполне прямая, ведь QUAD была создана в бытность президентом Трампом, и тот также довольно настойчиво пытался втянуть Японию, Австралию и Индию в военно-политический союз против Китая.Это говорит о том, что стратегический курс внешней политики США весьма устойчив и мало зависит от того, демократическая или республиканская администрация сидит в Белом доме. Весь правящий класс США сознает Китай как основную угрозу глобальному лидерству Америки. С этим согласны и демократы, и республиканцы, и правые популисты, и леволиберальные глобалисты. А значит, противодействие Китаю становится константой внешней политики США. Могут меняться детали, но не суть.Возрождение «Чимерики», своеобразного экономического симбиоза Китая и США, при администрации Байдена вряд ли состоится. Курс на превращение Китая в «мастерскую» для «цивилизованного мира» во главе с США привел не только к резкому усилению влияния Пекина, превратив его во вторую сверхдержаву, но и к ослаблению самих США, утративших в результате переноса производств в Китай значительную часть своего научно-технического и индустриального потенциала.Впрочем, это не значит, что Байден продолжит попытки Трампа по принуждению американского бизнеса к возвращению производств из Китая в США. В этом вопросе между Трампом и Байденом — принципиальное расхождение. Трамп — экономический националист, в то время как Байден — глобалист. Да и американские корпорации, извлекающие выгоду из сотрудничества с Китаем, также не горят желанием возвращать производства в США с их дорогой рабочей силой.Поэтому Байден будет сосредоточен не столько на экономическом, сколько на политическом противостоянии с Китаем. Политически слабый и максимально послушный Китай вполне устроит и американскую власть, и американский бизнес.Для этой цели США понадобится максимально дестабилизировать обстановку как внутри Китая, так и по периметру его границ. Все это будет обильно сдобрено правозащитной риторикой и обвинениями Пекина в «нарушении правил».Возможное преобразование QUAD в «тихоокеанское НАТО» также оправдывается необходимостью противодействия «агрессивной политике» Китая. США ловко используют противоречия внутри Азиатско-Тихоокеанского региона. У Китая и Японии давние исторические счеты, и к китайской угрозе в Токио относятся вполне серьезно. Существенные трения и пограничные конфликты существуют между Китаем и Индией. Учитывая, что это две наиболее густонаселенные страны мира, их противостояние может обрести угрожающие масштабы.Создание «тихоокеанского НАТО» может больно ударить по жизненно важным для Китая океаническим коммуникациям. Основной экспорт из Китая идет именно по морю. Ситуация выглядит тревожной для Пекина уже сегодня, ведь акватория Тихого и Индийского океанов обильно усеяна американскими базами. Если к этому добавится полноценный недружественный альянс, то неблагоприятная для КНР конфигурация только усугубится. Противостоять такому блоку в одиночку будет весьма затруднительно.Впрочем, расстроить планы по созданию «тихоокеанского НАТО» может не военная, а экономическая сила Китая. Так или иначе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона вовлечены в экономическое взаимодействие с Китаем и получают от этого свои выгоды. Далеко не факт, что они захотят портить свои отношения с азиатским драконом во имя интересов США.