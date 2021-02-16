Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. США хотят создать тихоокеанское НАТО
Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

США хотят создать тихоокеанское НАТО

politobzor.net

Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) может быть преобразован в полноценный военно-политический альянс, целью которого будет обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении, сделанном на днях японским правительством. Инициатива QUAD была образована в 2017 году, в нее, помимо Японии, входят США, Австралия и Индия. Возможный альянс, куда войдут эти четыре страны, уже называют «тихоокеанским НАТО». Вполне очевидно, что основной целью предполагаемого военного блока станет стратегическое сдерживание Китая.


Таким образом, администрация Джо Байдена продолжает антикитайский курс, начатый Трампом. Более того, преемственность тут вполне прямая, ведь QUAD была создана в бытность президентом Трампом, и тот также довольно настойчиво пытался втянуть Японию, Австралию и Индию в военно-политический союз против Китая. 

Это говорит о том, что стратегический курс внешней политики США весьма устойчив и мало зависит от того, демократическая или республиканская администрация сидит в Белом доме. Весь правящий класс США сознает Китай как основную угрозу глобальному лидерству Америки. С этим согласны и демократы, и республиканцы, и правые популисты, и леволиберальные глобалисты. А значит, противодействие Китаю становится константой внешней политики США. Могут меняться детали, но не суть.

Возрождение «Чимерики», своеобразного экономического симбиоза Китая и США, при администрации Байдена вряд ли состоится. Курс на превращение Китая в «мастерскую» для «цивилизованного мира» во главе с США привел не только к резкому усилению влияния Пекина, превратив его во вторую сверхдержаву, но и к ослаблению самих США, утративших в результате переноса производств в Китай значительную часть своего научно-технического и индустриального потенциала. 

Впрочем, это не значит, что Байден продолжит попытки Трампа по принуждению американского бизнеса к возвращению производств из Китая в США. В этом вопросе между Трампом и Байденом — принципиальное расхождение. Трамп — экономический националист, в то время как Байден — глобалист. Да и американские корпорации, извлекающие выгоду из сотрудничества с Китаем, также не горят желанием возвращать производства в США с их дорогой рабочей силой.

Поэтому Байден будет сосредоточен не столько на экономическом, сколько на политическом противостоянии с Китаем. Политически слабый и максимально послушный Китай вполне устроит и американскую власть, и американский бизнес.

Для этой цели США понадобится максимально дестабилизировать обстановку как внутри Китая, так и по периметру его границ. Все это будет обильно сдобрено правозащитной риторикой и обвинениями Пекина в «нарушении правил».

Возможное преобразование QUAD в «тихоокеанское НАТО» также оправдывается необходимостью противодействия «агрессивной политике» Китая. США ловко используют противоречия внутри Азиатско-Тихоокеанского региона. У Китая и Японии давние исторические счеты, и к китайской угрозе в Токио относятся вполне серьезно. Существенные трения и пограничные конфликты существуют между Китаем и Индией. Учитывая, что это две наиболее густонаселенные страны мира, их противостояние может обрести угрожающие масштабы.

Создание «тихоокеанского НАТО» может больно ударить по жизненно важным для Китая океаническим коммуникациям. Основной экспорт из Китая идет именно по морю. Ситуация выглядит тревожной для Пекина уже сегодня, ведь акватория Тихого и Индийского океанов обильно усеяна американскими базами. Если к этому добавится полноценный недружественный альянс, то неблагоприятная для КНР конфигурация только усугубится. Противостоять такому блоку в одиночку будет весьма затруднительно.

Впрочем, расстроить планы по созданию «тихоокеанского НАТО» может не военная, а экономическая сила Китая. Так или иначе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона вовлечены в экономическое взаимодействие с Китаем и получают от этого свои выгоды. Далеко не факт, что они захотят портить свои отношения с азиатским драконом во имя интересов США.

vs.shimoff@gmail.com
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Лискович сегодня проведет личный прием
Опасные детские игрушки продавали в Гродненской области
Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес европейские надежды
Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля
Республиканский семинар на тему историко-культурного наследия пройдет в Городке
Эксперт из Министерства по налогам и сборам: почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?
На одного безработного — 21 вакансия, почти каждый четвертый работник — старше 55 лет: специалисты обсудили ситуацию с трудовыми ресурсами в столице
На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах
Эксперты развивают важнейшие тезисы из доклада Президента на Всебелорусском народном собрании
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности
Массовая авария на гонке NASCAR: 16 авто всмятку (Видео)
Девушка-подросток с мачете заставила бежать двух грабителей (Видео)
Из-за снежной бури в США без света остались более 3 млн человек
В мире за сутки коронавирусом заразились более 332 тыс. человек
Район аэропорта в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу
Гороскоп на 17 февраля
Ставка на регионы, новые отрасли и экспорт: эксперты анализируют Основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы
Снежные снайперы. Праздник биатлона в «Раубичах»
В Минске почтили память воинов-интернационалистов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
Внесены изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Как изменится работа органов дознания?
Три человека пострадали в массовой аварии на МКАД
Они никогда не сдаются: как анестезиологи-реаниматологи 6-й больницы Минска борются со смертью и торжествуют, когда побеждает жизнь
Наш корреспондент понаблюдал за испытаниями нового поезда «Штадлер»
Ветряки оказались притягательны для летучих мышей
Детский сад в Партизанском районе Минска временно закроют
Снижение числа вакансий и спроса на кадры, встреча нанимателя с соискателем онлайн и прежний топ профессий: меняет ли пандемия тренды на рынке труда?
Археологи нашли в Египте древнюю пивоварню
Хозяйка нарядила кота в грабителя, но соцсети он не напугал, а рассмешил до слез (Видео)
Главный врач поликлиники из Гродно, учительница химии из Витебска и главный инженер треста из Могилева: какие впечатления и планы привезли домой с VI Всебелорусского народного собрания делегаты
мнение
Всеволод ШИМОВ
США хотят создать тихоокеанское НАТО
Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю
"Служить добру": пейзажи и портреты кисти Николая Волынца покажут на выставке в Минске
ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников
В Марьиногорской ЦРБ неврологическое отделение снова принимает профильных пациентов
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку
Житель Молодечно пытался обменять фальшивые $550
Ученые выяснили происхождение кометы, которая уничтожила динозавров
Во льдах Антарктиды нашли неизвестных животных
Где в Городке можно попасть на сельский корпоратив, найти безалкогольный бар и почему окупаются дни веселых затей
Фотофакт. Пирографист из синьцзянской деревни и его картины на тыквах-горлянках
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
Главой ВТО впервые избрали женщину
Второе за последние три дня землетрясение произошло вблизи Еревана
В Жлобине двое местных жителей приговорены к полуторам годам колонии за подпольный покерный клуб
Авторы
СКАНИРУЙТЕ