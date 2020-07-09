Сросшихся головами сестер разделили в ходе сложнейшей операции



Кадр: Bambino Gesu Hospital

Кадр: Bambino Gesu Hospital

Близнецы Эрвина и Префина Бангало появились на свет в Центральноафриканской Республике 29 июня 2018 года с редчайшим осложнением: они срослись головами и имели общие критически важные кровеносные сосуды. Малыши с такой проблемой появляются только у одной из двух миллионов рожениц.Сразу после рождения девочек и их мать доставили в детскую больницу The Bambino Gesu, которая принадлежит Ватикану, чтобы подготовить к лечению. Пятого июня сестрам провели третью успешную операцию по разделению. В настоящее время они восстанавливаются под присмотром медиков.Заведующий отделением детской нейрохирургии Карло Маррас, который отвечает за лечение Эрвины и Префины, обратил внимание, что его команда готовилась к разделению близнецов около двух лет. Он считает, что после реабилитации у девочек есть все шансы на нормальную жизнь.Мать девочек Эрмине Нзотто рассказала, что никогда не ходила в школу. Но она надеется, что ее дочери смогут получить достойное образование, стать докторами и спасать жизни других детей. Мать выразила благодарность медработникам госпиталя, которые пошли на огромный риск и успешно провели операцию по разделению ее дочерей.