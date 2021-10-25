Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила BYN 1442,74

Напомним, в августе средняя зарплата работников составляла BYN 1463,2, в июле – BYN 1471,7.Традиционно лидирует Минск: средняя зарплата жителей столицы в сентябре составила BYN 2009,9 (темп роста реальной зарплаты к сентябрю прошлого года – 101,5%). В пристоличной области она составила BYN 1435,8 (105,0%), Гомельской – BYN 1299,2 (104,2%), Гродненской – BYN 1246,9 (102,6%), Брестской – BYN 1247,4 (103,9%), Витебской – BYN 1217,1 (104,1%), Могилевской – BYN 1180,6 (103,3%).Самые высокие зарплаты получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (BYN 5582,4), деятельность пассажирского воздушного транспорта (BYN 3273,8) и деятельность грузового воздушного транспорта (BYN 2556,1), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 3745,3), горнодобывающая промышленность (BYN 2686,7), производство химических продуктов (BYN 2263,5), производство кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 2371,7), научные исследования и разработки в сфере технических наук (BYN 2231,3), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в данной области (BYN 2212,1), деятельность в области телекоммуникаций (BYN 2130,6).Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (BYN 686,5), сферы творческой деятельности и развлечений (BYN 791,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 823,2), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 788,2).