Средняя зарплата в Беларуси в октябре – 1478,9 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2021 года составила 1478,9 рубля. Такую информацию предоставили на официальном сайте Национального статистического комитета.
Как уточняет БЕЛТА, в сентябре средняя заработная плата работников составляла 1442,7 рубля, в августе – 1463,2 рубля. Нужно учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (1% из зарплат работников).
Больше всего в октябре получили белорусы, работающие в Минске, – 2059,6 рубля (это средняя зарплата). Меньше всего – в Могилевской области (1203,7 рубля).
В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе – октябре по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 4,8%.
Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5598 рублей), меньше всего – работники парикмахерских и салонов красоты (715,2 рубля).