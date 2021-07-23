Такую цифру назвали в Национальном статистическом комитете.
Как уточнили в БЕЛТА, в мае этого года средняя зарплата работников составила BYN 1419,6, в апреле – BYN 1398,2. Обратим ваше внимание, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).
Наибольшая средняя зарплата в июне была у минчан – BYN 2023,3.
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Средняя зарплата в Беларуси в июне составила BYN 1433,4
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