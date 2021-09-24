Средняя зарплата в Беларуси в августе составила BYN 1463,2

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси за август текущего года составила BYN 1463,2, пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
Напомним, в июле 2021-го средняя зарплата работников была BYN 1471,7, а еще месяцем ранее – BYN 1433,4.
В лидерах по традиции оказалась столица: средняя зарплата минчан в августе была BYN 2016,6 (рост реальной зарплаты к августу прошлого года – 103,2%). В Минской области она составила BYN 1499,9 (105,0%), Гомельской – BYN 1319,0 (105,5%), Гродненской – BYN 1266,8 (104,6%), Брестской – BYN 1252,7 (103,9%), Витебской – BYN 1233,7 (103,6%), на Могилевщине – 1200,0 (103,7%).
Самые высокие зарплаты получали люди, работающие в сфере информационных технологий и обслуживания (BYN 5648,6). Высокие цифры связаны с деятельностью пассажирского воздушного транспорта (BYN 4001,0) и деятельностью грузового воздушного транспорта (BYN 2594,7), вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 3306,9), горнодобывающей промышленностью (BYN 2856,5), производством химических продуктов (BYN 2674,4), производством кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 2357,0), деятельностью в области коммуникаций (BYN 2224,9), финансовыми услугами, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (BYN 2193,9). Высокая оплата труда и у работников, деятельность которых связана с научными исследованиями и разработками в области технических наук (BYN 2056,8).
Самые низкие цифры связаны с зарплатами работников парикмахерских и салонов красоты (BYN 751,6); работников сферы творческой деятельности и развлечений (BYN 809,7); библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 808,6); тех, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 801,9), а также специалистов сферы рыболовства и рыбоводства (BYN 833,2).
Фото из архива БЕЛТА.