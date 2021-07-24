Спортивно-культурный фестиваль «Вытоки» в Солигорске – стримы

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С 22 по 24 июля 2021 года культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу» принимает у себя город Солигорск. Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Центральное мероприятие фестиваля – спортивная площадка на главной площади Солигорска. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Смотрите прямые видеотрансляции на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!