Спецпроект «Партизаны Беларуси» ИД «Беларусь сегодня» стал победителем «Интернет-премии «ТИБО-2021»

Проект «Партизаны Беларуси» создан с целью увековечивания памяти белорусских партизан, сражавшихся против нацизма в годы Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молодежи, повышения гражданско-патриотического уровня населения, активизации поисковой работы.В данный момент активно оцифровываются имеющиеся в архиве документы, база данных пополняется каждый день. Информационный портал включает индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю партизанского и подпольного движения в Беларуси, биографические сведения о белорусских партизанах – Героях Советского Союза, легендарных комбригах, боях и сражениях, связанных с партизанским движением.Интерактивная карточка партизана включает личные данные (ФИО, год и место рождения), принадлежность к партизанскому отряду, бригаде, награды, отсканированные документы – личные листки по учету кадров, наградные листы, наградные списки, характеристики и другие материалы.Спецпроект «Партизаны Беларуси» – это сегодня более 140 тысяч собранных на портале partizany.by электронных карточек партизан и подпольщиков. Результаты труда сотрудников медиахолдинга «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси доступны не только посетителям сайта, число которых превысило 220 тысяч, но и тем, кто интернет-страницам предпочитает живой формат. В 2020 году на основе интернет-ресурса была организована первая передвижная мультимедийная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». С тех пор она экспонировалась во многих городах Беларуси.«Партизаны Беларуси» – это первый проект на территории СНГ, посвященный партизанскому движению, который успешно существует уже более двух лет.