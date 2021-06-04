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Спецпроект «Партизаны Беларуси» ИД «Беларусь сегодня» стал победителем «Интернет-премии «ТИБО-2021»

Специальный проект «Партизаны Беларуси» издательского дома «Беларусь сегодня» занял первое место в номинации «Образование и наука» на XVIII конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2021». Всего в данной номинации было подано 96 заявок. 


Проект «Партизаны Беларуси» создан с целью увековечивания памяти белорусских партизан, сражавшихся против нацизма в годы Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молодежи, повышения гражданско-патриотического уровня населения, активизации поисковой работы. 

В данный момент активно оцифровываются имеющиеся в архиве документы, база данных пополняется каждый день. Информационный портал включает индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю партизанского и подпольного движения в Беларуси, биографические сведения о белорусских партизанах – Героях Советского Союза, легендарных комбригах, боях и сражениях, связанных с партизанским движением.


Интерактивная карточка партизана включает личные данные (ФИО, год и место рождения), принадлежность к партизанскому отряду, бригаде, награды, отсканированные документы – личные листки по учету кадров, наградные листы, наградные списки, характеристики и другие материалы.


Спецпроект «Партизаны Беларуси» – это сегодня более 140 тысяч собранных на портале partizany.by электронных карточек партизан и подпольщиков. Результаты труда сотрудников медиахолдинга «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси доступны не только посетителям сайта, число которых превысило 220 тысяч, но и тем, кто интернет-страницам предпочитает живой формат. В 2020 году на основе интернет-ресурса была организована первая передвижная мультимедийная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». С тех пор она экспонировалась во многих городах Беларуси. 

«Партизаны Беларуси» – это первый проект на территории СНГ, посвященный партизанскому движению, который успешно существует уже более двух лет. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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