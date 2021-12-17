Специальную новогоднюю программу организовали в Белгосцирке для детей милиционеров

В рамках благотворительной акции «Наши дети» начинается череда праздничных мероприятий, организованных столичной милицией для детей.

По инициативе начальника ГУВД Мингорисполкома генерал-майора милиции Михаила Гриба офицерским собранием организовано праздничное мероприятие для детей сотрудников и служащих столичного главка. Новогоднее представление устроили в Белгосцирке.













В фойе детей встречали всеми любимые сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Ребята водили хоровод возле елки, отгадывали загадки и играли в игры. Особый восторг у малышей вызвало появление ростовых кукол. После веселых конкурсов детей ожидал новогодний спектакль-представление «Магия бабочки, или Новогодние чудеса в цирке». Волшебная история о прекрасной бабочке, которая проходит через множество испытаний и приключений, чтобы подарить людям праздник и зажечь огни на новогодней елке, никого не оставила равнодушным.



















На выходе из зала каждому ребенку Дед Мороз и его помощники вручали сладкие подарки. Аналогичные праздничные мероприятия будут организованы для детей сотрудников и служащих подразделений столичной милиции.















Фото ГУВД Мингорисполкома





