Чихание "в себя" может привести к воспалению уха и даже разрыву барабанной перепонки. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что чихание происходит с целью удаления из верхних дыхательных путей всего ненужного, поэтому сдерживать рефлекс опасно для здоровья.
– В полости носа есть проход, который соединяет ее с полостью внутреннего уха. Это сделано для выравнивания атмосферного давления снаружи и внутри, а также для того, чтобы барабанная перепонка нормально функционировала. Когда человек чихает "в себя", повышается давление внутри полости носа, и все инфекционные агенты устраняются в слуховой проход. Они могут оказаться во внутреннем ухе и вызвать инфекционное или вирусное воспаление. Из-за этого даже может развиться отит, – добавил врач.
Кроме того, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил, что чихание "в себя" опасно для тонкой, непроницаемой для воздуха и жидкости мембраны, разделяющей наружное и среднее ухо:
– В таких ситуациях идет сильный удар, который может повредить барабанную перепонку.
– Вплоть до разрыва, – дополнила слова своего коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Специалисты рассказали, в каких случаях чихание может привести к разрыву барабанной перепонки
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