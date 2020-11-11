Специалисты Минприроды в этом году выявили 1609 фактов захоронения вторичных материальных ресурсов

За 9 месяцев этого года Минприроды проведено 4274 обследования объектов захоронения ТКО, в ходе которых выявлено 3611 фактов нарушения правил эксплуатации этих объектов.



Об этом во время пресс-конференции, посвященной обращению с ТКО в стране, рассказал начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов.



По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 305 виновных лиц на общую сумму 214 тысяч рублей. Кроме того, выявлено 1609 фактов захоронения вторичных материальных ресурсов.