Специалист рассказала, как ухаживать за волосами зимой

, – отметила Александра.Зимой особое внимание следует уделять питанию волос. Специалист рекомендует использовать именно питательные маски, так как избыточное увлажнение может сыграть не в пользу шевелюры - чрезмерная влага, накопленная волосами будет замерзать при отрицательных температурах, что будет приводить к разрушению структуры волоса.Мастер по прическам также рассказала как справиться с частой проблемой волос зимой – электризацией., - рассказала специалист.Алекандра добавила, что степень и частота загрязнения волос не зависит от поры года, поэтому и определенного графика для мытья шевелюры зимой нет – очищение по мере загрязнения. Если вдруг в отопительный сезон у вас чаще «жирнится» кожа головы, можно использовать сухой шампунь. Он поможет на некоторое время продлить свежесть волос, однако злоупотреблять им не стоит.По мнению мастера, ежедневная база ухода для каждого типа волос изначально своя. И, желательно, чтобы она подбиралась специалистом. Нет значительных отличий ухода в теплую и холодную пору года, есть лишь легкая коррекция. Зимой - в сторону питания, летом - к увлажнению., - уверяет специалист.Фото из личного архива.