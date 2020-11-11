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Специалист рассказала, как ухаживать за волосами зимой

В холодное время года наши волосы нуждаются в дополнительном уходе. Мороз, снег и жар отопительных приборов - все это вредит красивой шевелюре. О том, как правильно ухаживать за волосами и защищать их зимой, рассказала стилист по волосам Александра Омемос. 

- Важно оберегать волосы от перепадов температур, поэтому в холодное время года обязательно нужно прятать кудри под головной убор, шарф или верхнюю одежду. Также не следует выходить на улицу сразу после использования фена, так как после сушки волосы могут быть горячие, а температура на улице явно ниже, по итогу, локоны получают стресс. Или наоборот, есть случаи, когда мы можем не до конца высушить волосы и оставить внутри них влагу, соответственно шевелюра снова «страдает», – отметила Александра. 

Зимой особое внимание следует уделять питанию волос. Специалист рекомендует использовать именно питательные маски, так как избыточное увлажнение может сыграть не в пользу шевелюры - чрезмерная влага, накопленная волосами будет замерзать при отрицательных температурах, что будет приводить к разрушению структуры волоса.

Мастер по прическам также рассказала как справиться с частой проблемой волос зимой – электризацией. 

 - В холодное время года мы все сталкиваемся с электризацией волос - шерстяные свитера, пуховики и сухой воздух помещений делают свое дело. Чтобы справиться с этой проблемой следует использовать антистатики для волос. К ним относятся крема, термозащиты и маски. Также к ежедневному уходу можно добавить двухфазный кондиционер и использовать его по мере необходимости в течении дня, - рассказала специалист. 

Алекандра добавила, что степень и частота загрязнения волос не зависит от поры года, поэтому и определенного графика для мытья шевелюры зимой нет – очищение по мере загрязнения. Если вдруг в отопительный сезон у вас чаще «жирнится» кожа головы, можно использовать сухой шампунь. Он поможет на некоторое время продлить свежесть волос, однако злоупотреблять им не стоит.    

По мнению мастера, ежедневная база ухода для каждого типа волос изначально своя. И, желательно, чтобы она подбиралась специалистом. Нет значительных отличий ухода в теплую и холодную пору года, есть лишь легкая коррекция. Зимой - в сторону питания, летом - к увлажнению.  

- Если за волосами изначально правильно ухаживать и беречь их, то никакая пора года не скажется, - уверяет специалист. 

Фото из личного архива.
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