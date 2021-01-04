Количество кибератак с каждым годом становится только выше. В большинстве случаев мошенники воруют логины и пароли из-за высокой доли шпионского ПО во вредоносных кампаниях, применяемых против частных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Утечка личных данных, по мнению специалиста, может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Однако обычный человек в меньшей степени подвержен этой угрозе, ведь чаще всего злоумышленники охотятся не за личными, а за платежными данными или паролями.
– Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством, – рассказал специалист.
Чтобы уменьшить риск утечки информации, эксперт рекомендует не переходить по ненадежным ссылкам, ведь они могут быть использованы мошенниками для заражения гаджета вирусом. Кроме того, не стоит доверять сайтам с нелегальным контентом, так как с бесплатными программами или фильмами можно получить еще и вирус.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных
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