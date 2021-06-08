Снизить повышенное артериальное давление можно даже без приема лекарственных препаратов. Достаточно уделить внимание физическим упражнениям, уменьшить потребление соли и отказаться от курения. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-эндокринолог Татьяна Подольская.
Специалист посоветовала каждый день в течение 30-40 минут ходить по улице в нормальном темпе. Скорость должна быть такой, чтобы человек шел быстро, но при этом мог спокойно разговаривать с близкими и друзьями.
– Эта физическая нагрузка понижает давление без каких-либо таблеток на 5-10 миллиметров ртутного столба, а это немало, – обратила внимание Татьяна Подольская.
Кроме того, эндокринолог посоветовала отказаться от курения, в том числе от кальянов и вейпов.
– Никотин, попадая в организм, вызывает выброс катехоламина – вещества, которое увеличивает тонус сосудов. Буквально несколько затяжек повышает давление на пять процентов. Кроме того, никотин действует на сосудодвигательный центр, из-за чего сила работы мышц увеличивается, частота сердечных сокращений возрастает, что тоже ведет к повышению давления, – обратила внимание Татьяна Подольская.
Вместе с тем эндокринолог назвала соль еще одной причиной гипертонии. По ее словам, избыток натрия вызывает отек стенки сосудов, а также задерживает жидкость в организме, в результате чего увеличивается объем циркулирующей крови и повышается артериальное давление.
Фото: pixabay.com
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Специалист предложила эффективный метод борьбы с гипертонией без лекарств
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