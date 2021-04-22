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Специалист по правильному питанию рассказала, почему для организма так важен коллаген

Что  такое коллаген, каких видов он бывает и как поддерживать его уровень в организме, рассказала нутрициолог Ксения Черная на своем YouTube-канале. 


– Коллаген влияет не только на состояние кожи и волос – от него зависит и работа суставов, связок и в целом опорно-двигательного аппарата. От наличия коллагена будет зависеть и работа сердечно-сосудистой системы, – пояснила специалист по правильному питанию. 

Она отметила, что с точки зрения биохимии коллаген бывает 28 видов, которые, в свою очередь, группируются на 4 основных. Они и связаны с красотой кожи и волос, работой суставов. 

– Если мы говорим о коллагене, то все равно имеем в виду аминокислоты. Самый главный показатель дефицита коллагена – это уровень общего белка по анализу крови. Если его показатель меньше 73 граммов на литр, значит, внутри организма не хватает аминокислот, чтобы синтезировать коллаген. Чтобы его производить, необходим и витамин С, – объяснила Ксения Черная. 

Она добавила, что этот витамин мы получаем либо из продуктов питания, либо с помощью капсул. 

– Кстати, многие даже не догадываются, что витамин C содержится в зелени, овощах и ягодах. Его там гораздо больше, чем в цитрусовых, – объяснила нутрициолог. 

Эксперт считает, что использование кремов с содержанием коллагена бессмысленно. Она подчеркнула, что коллаген – вещество, которое производит сам организм, он не может попасть извне. 

– Начиная с 25 лет организм теряет коллаген в среднем на 1,5 % в год. К 45 годам уровень коллагена может уже быть на 35% ниже положенного. Именно поэтому мы сталкиваемся с выпадением волос, морщинами, хрустом в суставах и сердечно-сосудистыми проблемами. Уже с молодого возраста важно обращать внимание на свой рацион и на отсутствие дефицитов, а не бежать при появлении первых возрастных дефектов скупать крем, – пояснила она. 

К дефициту коллагена, как рассказала Ксения Черная, может приводить и низкая кислотность. Не будут усваиваться аминокислоты, железо, цинк, витамин С – все то, от чего зависит уровень эндогенного (производимого самим организмом) коллагена. К таким факторам она также отнесла несбалансированный рацион и высокий уровень стресса. 

Фото: pixabay.com
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