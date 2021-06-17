Специалист по правильному питанию объяснила, чем вредны блюда, которые многие привыкли есть на обед

Полноценный горячий обед очень важен для организма. Но оказывается, не все традиционные блюда так полезны, как мы привыкли думать. Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная на своем YouTube-канале рассказала, как улучшить их состав.
Первым, чему специалист дала свою оценку, стал салат оливье.
– В нем есть плюсы: много овощей. Вареный картофель в холодном виде – это неплохо. А вот теплые крахмалосодержащие овощи лучше исключить: крахмал в таком состоянии превращается в сахар. Обладателям лишнего веса либо тем, у кого есть грибковый рост (молочница), лучше исключить теплый картофель из своего рациона. Как вариант – заменить его на корень сельдерея. Также я советую убрать магазинный майонез: его лучше всего приготовить самостоятельно. Для этого нужен яичный желток, оливковое масло и горчица, – пояснила эксперт.
После этого Ксения Черная рассказала, как сделать полезную окрошку:
– Вместо кваса или кефира можно использовать минеральную воду. А обычную сметану я советую заменить на растительную, например из кешью, – дала совет она. – Борщ и солянку я рекомендую делать исключительно на постном бульоне, а овощи не жарить, а тушить.
Нутрициолог советует не выбирать для обеда картофельное пюре с сосиской.
– В составе покупной сосиски уверенным быть нельзя. В таких мясных изделиях содержатся консерванты, канцерогены и глютен. Нужно есть только те продукты, в составе которых вы не сомневаетесь. Вполне подойдет запеченный и охлажденный картофель. А пюре через 40 минут внутри организма превращается в глюкозу, так как это быстрый углевод. Я советую отказаться от такого блюда и отдать предпочтение крупе (допустим, гречневой) с мясом или птицей и капустным либо свекольным салатом, – объяснила специалист по правильному питанию.
Куриный кебаб с овощами, приготовленными на гриле, по словам Ксении Черной, является образцом неплохого блюда.
Эксперт призвала не заканчивать обеденный прием пищи десертом. В целом при злоупотреблении сладким могут начаться проблемы с кожей, преждевременное старение, возможно и развитие диабета. Ксения Черная напомнила о полезном сладком – финиках, кексах на альтернативной муке.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1047
Специалист по правильному питанию объяснила, чем вредны блюда, которые многие привыкли есть на обед
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter