Деформация осанки зачастую является причиной выпирающего живота. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала специалист по ЛФК Виктория Чистова.
– Есть несколько типов осанки, способствующих развитию проблемы. Это либо гиперкифоз, либо гиперлордоз, – обратила внимание специалист.
По словам Виктории Чистовой, при гиперлордозе происходит перерастяжение мышц пресса, из-за чего живот вываливается вперед, а таз перекашивается, уходя вперед своими подвздошными гребнями.
В свою очередь при гиперкифозе наблюдается эффект сутулой спины. Проблема может вызвать небольшой перекос в поясничном отделе, поскольку позвоночник старается распределять нагрузку равномерно.
– Если в одном элементе случается деформация, следующий подстраивается под него, – отметила специалист и добавила: – Укрепляя мышцы пресса, мы подтягиваем таз и фиксируем его в правильном положении. То есть создаем такой тросик, который тянет позвоночник вверх и выравнивает его.
Фото: pixabay.com
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Специалист назвала неожиданную причину выпирающего живота
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