Специалист назвал возраст, с которого можно давать ребенку смартфон

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин считает, что знакомить ребенка со смартфоном и другими гаджетами нужно не раньше трехлетнего возраста. Об этом доктор заявил в эфире программы "О самом главном".
Первым делом специалист сообщил, что не разделяет точку зрения о вреде телефонов. Он отметил, что опасность несет не гаджет, а информация, которую может увидеть малыш.
– Если ребенку ставить развивающие мультфильмы и программы, к тому же ограничивать время использования, это пойдет только на пользу, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Детям дошкольного возраста врач посоветовал пользоваться телефонами не более часа в день. Школьникам разрешено просматривать информацию с экранов гаджетов в течение 1–2 часов.
– Использовать телефоны дети смогут с того момента, когда у них установится ближнее зрение, то есть примерно с трех лет, – отметил доктор.
Ведущий программы Михаил Полицеймако вспомнил о недавнем исследовании, в котором сообщалось, что гаджеты могут спровоцировать рак мозга. Сергей Агапкин уточнил, что испытания проводились на животных. Во время этого исследования к головам подопытных были привязаны мобильные телефоны, на которые постоянно звонили. Поэтому на зверей регулярно действовало излучение, отсюда и такие последствия.
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