Специалист назвал 5 ошибок в уходе за волосами, из-за которых они могут выпадать

Врач-дерматолог и косметолог Игорь Патрин в новом видео на своем YouTube-канале указал на самые распространенные ошибки в уходе за волосами, которые провоцируют их выпадение.
Первое, на что обратил внимание эксперт, –это использование жестких шампуней.
– Способность шампуня вымывать загрязнения зависит от двух взаимосвязанных факторов. Это кислотность (pH): чем она ниже, тем эффективнее средство очищает. И тип шампуня – сульфатный или бессульфатный. Так, именно сульфатные чаще всего имеют щелочной pH и лучше очищают кожу, но при этом повреждают и ее поверхность, и сами волосы. Как и в случае с кожей лица, слишком тщательное очищение приводит к нарушению кожного барьера. Это может вызывать сухость, раздражение, шелушение, – пояснил он.
Специалист также напомнил закономерность: чем чаще моешь волосы, тем быстрее они загрязняются. В итоге происходит утолщение рогового слоя и увеличение сальной железы. Так нарушается нормальное питание волосяного фолликула, что приводит к потере волоса.
– Но бессульфатные шампуни могут просто не справляться со своей задачей и оставлять загрязнения. Поэтому при использовании бессульфатных шампуней следует добавить еще один этап очищения, – дал совет Патрин.
Он обратился за комментарием к парикмахеру-стилисту Анне Барановской:
– В домашний уход нужно добавить пилинг или скраб, который будет деликатно очищать и кожу головы, и сами волосы. Также не забываем применять успокаивающие сыворотки, которые способны нормализовать выработку кожного себума, – пояснила специалист.
Оптимальное решение – это использовать шампуни с нейтральным pH с добавлением легкого сульфата.
Игорь Патрин дал совет: чтобы проверить, есть ли в составе очищающего средства агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ), достаточно проверить его состав в интернете.
– Если от шампуня быстро образуется сильная пена, значит, скорее всего, там присутствуют агрессивные вещества, – предупредил дерматолог.
Второй проблемой он посчитал механическую травматизацию при расчесывании. В этом процессе, как добавил врач, можно повредить не только стержень волоса, но и волосяной фолликул. Это часто приводит к потере волос.
– Перед укладкой нужно наносить средство, которое поможет легко распутать волосы. Лучше не использовать расчески с деревянными зубчиками: они травмируют волосы. Предпочтение нужно отдавать расческам с натуральной щетиной или мягкими зубчиками из пластмассы, – дала совет Анна Барановская.
К причинам выпадения волос Игорь Патрин отнес и ношение причесок с натяжением.
– Если это делать регулярно, натяжение волос также приводит к нарушению в их питании и, как следствие, к возможной гибели волоса. Эта проблема касается африканских косичек, дредов, наращивания большого количества волос, – рассказал он.
Косметолог рассказал и о вреде агрессивного окрашивания волос:
– Если краситель попадает на кожу, можно получить полноценный химический ожог. В результате пострадает и стержень волоса, и корень. Рост может быть нарушен и в перспективе, – объяснил он.
– Самыми травматичными являются процедуры по осветлению волос. Девушкам с чувствительной кожей головы не стоит использовать аммиачные красители: может появиться зуд или аллергическая реакция, – поделилась мнением парикмахер-стилист Барановская.
Еще одной причиной, по которой волосы могут выпадать, дерматолог считает соблюдение диет.
– Это становится причиной дефицита определенных веществ в организме. Волос – это суперактивное образование, которое постоянно развивается. Для этого нужны энергия и строительный материал. Если каких-то ресурсов не хватает, организм в первую очередь их распределяет для работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной системы. На волосы расходуются ресурсы по остаточному принципу. Если есть нехватка чего-либо, это может сказаться на качестве волос и их количестве, – пояснил специалист.
Он добавил, что первостепенное значение для волос имеют цинк, железо и селен.
– Дефицит полезных веществ может возникнуть не только в случае соблюдения диет. Бывают и другие проблемы – например, заболевания пищеварительного тракта или случаи, когда расход этих веществ увеличивается. Сюда относятся серьезные физические нагрузки, – заключил эксперт.
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