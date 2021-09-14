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  2. Специалист назвал 5 ошибок в уходе за волосами, из-за которых они могут выпадать

Специалист назвал 5 ошибок в уходе за волосами, из-за которых они могут выпадать

Врач-дерматолог и косметолог Игорь Патрин в новом видео на своем YouTube-канале указал на самые распространенные ошибки в уходе за волосами, которые провоцируют их выпадение. 


Первое, на что обратил внимание эксперт, –это использование жестких шампуней. 

– Способность шампуня вымывать загрязнения зависит от двух взаимосвязанных факторов.  Это кислотность (pH): чем она ниже, тем эффективнее средство очищает. И тип шампуня – сульфатный или бессульфатный. Так, именно сульфатные чаще всего имеют щелочной pH и лучше очищают кожу, но при этом повреждают и ее поверхность, и сами волосы. Как и в случае с кожей лица, слишком тщательное очищение приводит к нарушению кожного барьера. Это может вызывать сухость, раздражение, шелушение, – пояснил он. 

Специалист также напомнил закономерность: чем чаще моешь волосы, тем быстрее они загрязняются. В итоге происходит утолщение рогового слоя и увеличение сальной железы. Так  нарушается нормальное питание волосяного фолликула, что приводит к потере волоса. 

– Но бессульфатные шампуни могут просто не справляться со своей задачей и оставлять загрязнения. Поэтому при использовании бессульфатных шампуней следует добавить еще один этап очищения, – дал совет Патрин. 

Он обратился за комментарием к парикмахеру-стилисту Анне Барановской: 

– В домашний уход нужно добавить пилинг или скраб, который будет деликатно очищать и кожу головы, и сами волосы. Также не забываем применять успокаивающие сыворотки, которые способны нормализовать выработку кожного себума, – пояснила специалист. 

Оптимальное решение – это использовать шампуни с нейтральным pH с добавлением легкого сульфата. 


Игорь Патрин дал совет: чтобы проверить, есть ли в составе очищающего средства агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ), достаточно проверить его состав в интернете. 

– Если от шампуня быстро образуется сильная пена, значит, скорее всего, там присутствуют агрессивные вещества, – предупредил дерматолог.  

Второй проблемой он посчитал механическую травматизацию при расчесывании. В этом процессе, как добавил врач, можно повредить не только стержень волоса, но и волосяной фолликул. Это часто приводит к потере волос.  

– Перед укладкой нужно наносить средство, которое поможет легко распутать волосы. Лучше не использовать расчески с деревянными зубчиками: они травмируют волосы. Предпочтение нужно отдавать расческам с натуральной щетиной или мягкими зубчиками из пластмассы, – дала совет Анна Барановская. 


 К причинам выпадения волос Игорь Патрин отнес и ношение причесок с натяжением. 

– Если это делать регулярно, натяжение волос также приводит к нарушению в их питании и, как следствие, к возможной гибели волоса. Эта проблема касается африканских косичек, дредов, наращивания большого количества волос, – рассказал он. 

Косметолог рассказал и о вреде агрессивного окрашивания волос: 

– Если краситель попадает на кожу, можно получить полноценный химический ожог. В результате пострадает и стержень волоса, и корень. Рост может быть нарушен и в перспективе, – объяснил он. 

– Самыми травматичными являются процедуры по осветлению волос. Девушкам с чувствительной кожей головы не стоит использовать аммиачные красители: может появиться зуд или аллергическая реакция, – поделилась мнением парикмахер-стилист Барановская. 


Еще одной причиной, по которой волосы могут выпадать, дерматолог считает соблюдение диет. 

– Это становится причиной дефицита определенных веществ в организме. Волос – это суперактивное образование, которое постоянно развивается. Для этого нужны энергия и строительный материал. Если каких-то ресурсов не хватает, организм в первую очередь их распределяет для работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной системы. На волосы расходуются ресурсы по остаточному принципу. Если есть нехватка чего-либо, это может сказаться на качестве волос и их количестве, – пояснил специалист. 

Он добавил, что первостепенное значение для волос имеют цинк, железо и селен. 

– Дефицит полезных веществ может возникнуть не только в случае соблюдения диет. Бывают и другие проблемы – например, заболевания пищеварительного тракта или случаи, когда расход этих веществ увеличивается. Сюда относятся серьезные физические нагрузки, – заключил эксперт.  

Фото: pixabay.com
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