Летняя обувь на каблуках может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" поделилась инструктор ЛФК Виктория Чистова.
По словам специалиста, туфли на каблуках могут вызвать развитие плоскостопия: поперечного либо продольного.
– Природа задумала опору на первый и последний пальцы. Но когда мы начинаем носить каблуки, то вся нагрузка переносится на неподготовленный хват стопы. В результате ее нижняя часть уплощается, происходит расхождение пальцев, – рассказала Виктория Чистова.
Специалист отметила, что из-за узкой обуви на каблуках основная нагрузка приходится не на первый и последний пальцы, а на неподготовленные второй и четвертый. Связки и мышцы ног не рассчитаны на это, поэтому косточки расходятся и приводят к деформации фаланги плюсневого сустава, то есть образованию косточки на большом пальце.
Устранить проблемы, возникшие из-за неправильной обуви, можно с помощью упражнений. При запущенной стадии поможет только хирургическое вмешательство.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
730
Специалист ЛФК назвала самую опасную для здоровья летнюю обувь
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter