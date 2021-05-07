Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Специалист ЛФК назвала самую опасную для здоровья летнюю обувь

Специалист ЛФК назвала самую опасную для здоровья летнюю обувь

Летняя обувь на каблуках может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" поделилась инструктор ЛФК Виктория Чистова.


По словам специалиста, туфли на каблуках могут вызвать развитие плоскостопия: поперечного либо продольного.

– Природа задумала опору на первый и последний пальцы. Но когда мы начинаем носить каблуки, то вся нагрузка переносится на неподготовленный хват стопы. В результате ее нижняя часть уплощается, происходит расхождение пальцев, – рассказала Виктория Чистова.

Специалист отметила, что из-за узкой обуви на каблуках основная нагрузка приходится не на первый и последний пальцы, а на неподготовленные второй и четвертый. Связки и мышцы ног не рассчитаны на это, поэтому косточки расходятся и приводят к деформации фаланги плюсневого сустава, то есть образованию косточки на большом пальце.

Устранить проблемы, возникшие из-за неправильной обуви, можно с помощью упражнений. При запущенной стадии поможет только хирургическое вмешательство.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Российский хоккеист Герман Нестеров получил разрешение выступать за Беларусь в официальных турнирах
Беларусь и Китай ведут переговоры о проработке проекта по организации производства в «Великом камне» вакцины против коронавируса компании StemiRNA
Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече
Белорусские дипломаты в КНР приняли участие в памятном мероприятии по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
"Гомель помнит" - активисты БРСМ выложили из зажженных лампадок цифру 76 в честь Дня Победы
Организации Госстандарта благоустроили памятники и возложили цветы в преддверии Дня Победы
«Бремино-Орша» заключила соглашение о сотрудничестве с зоной свободной торговли китайского города Хайкоу
Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд
Минские "Цмокi" вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси
Руководство ГКСЭ возложило цветы к памятнику великому полководцу Жукову
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ
Футболисты "Немана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси
Сотрудники МИД и загранучреждений Беларуси отдают дань памяти и уважения подвигу победителей
Все желающие белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19
Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
В Швейцарии разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19
Специалист ЛФК назвала самую опасную для здоровья летнюю обувь
Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми
Головченко: для нас память о Великой Победе является национальным достоянием
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память о Великой Победе мы должны, обязаны сберечь
Почетными гостями Дворца Независимости сегодня стали участники войны, малолетние узники, блокадники
В Гомеле в микрорайоне новостроек открыли детскую поликлинику
Председатель Госстандарта возложил цветы к мемориалу «Масюковщина»
Самую яркую страницу республиканского молодежного проекта «Я, мы помним!» представил Бобруйск
Председатель Чериковского райисполкома Александра Михеенко: «Мы всегда должны помнить тех, кому обязаны жизнью»
Головченко – ветеранам: спасибо вам за урок мужества, патриотизма и свободолюбия
Топ-6 отличных идей, как провести длинные выходные
Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы накануне 9 Мая
Головченко: Великая Отечественная война – это исторический урок, который, к сожалению, плохо усвоен
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Растущее сопротивление
Минздрав: Роме Когодовскому сделали третью операцию, состояние остается стабильно тяжелым
МИД – о мероприятиях по случаю Дня Победы
Министр транспорта и коммуникаций возложил цветы к памятнику ветеранам дорожного хозяйства
Саснович уступила Голубич в четвертьфинале турнира во Франции
Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях
Фотофакт. Гродно украсили ко Дню Победы
Министр ЖКХ Андрей Хмель: «Мы чтим память погибших в Великой Отечественной войне»
Подведены итоги выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”
Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311 человек
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Каким будет сезон?
Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса
Макей о прибытии посла США в Беларусь: мы должны четко понимать, в каком статусе она будет работать
По местам боевой славы. Активисты БРСМ Центрального района Минска устроили велопробег
Авторы
СКАНИРУЙТЕ