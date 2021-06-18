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Спектакли, танцы, кино: стало известно, что будет в Верхнем городе 19 июня

Театральные постановки, танцы и кинопоказ станут частью субботней культурно-развлекательной программы летнего музыкально-туристического сезона, который пройдет в Верхнем городе Минска, информирует БЕЛТА.


Жителей и гостей столицы приглашают в Верхний город к 16:00. Вечер начнется с представления в рамках "Театральных вечеров у Ратуши": на площади Свободы Белорусский государственный театр кукол покажет детям и их родителям спектакль "Маринка-крапивница".

Основные мероприятия стартуют в 20:00. Студия танцев порадует жителей и гостей столицы зажигательными ритмами линди-хопа, блюза и другими современными танцевальными направлениями на арт-террасе в Музыкальном переулке. Желающем предлагают не только посмотреть, но и поучаствовать в мастер-классах.

Вместе с этим во дворе отеля "Монастырский" по ул. Кирилла и Мефодия,6 будет работать проект Open air cinema.

Продолжит театральные вечера спектакль для взрослого зрителя от Белорусского государственного академического музыкального театра.

Фото: БЕЛТА
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