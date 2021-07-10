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Спектакль «Княжна Мери» на площадке Верхнего города в Минске - стрим

Спектакль "Княжна Мери" по одноименной главе из романа "Герой нашего времени" показывают сегодня на площадке Верхнего города у Минской городской ратуши. В постановке прозвучит музыка "Би2", The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg и других известных исполнителей. Все в живом исполнении малого состава Президентского оркестра Республики Беларусь. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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