Спасенные от войны украинцы рассказали, почему они решили стать гражданами Беларуси

Семья Чеботаевых из Донецкой области встретит уже пятый Новый год здесь. В 2014 году их родина стала эпицентром военного конфликта. За считанные дни внушительная часть города Авдеевка превратилась в руины. Сейчас они вспоминают:- рассказал глава семейства Сергей.Первые три дня после этого семья провела в подвале, но потом собрала вещи и уехала. В Беларусь они приехали к родителям Сергея, которые ранее из-за военных действий на Донбассе нашли пристанище в городе Славгород. Там украинцам помогли найти работу и дали блок в общежитии.Мужчина также добавил, что изначально не смог найти работу по специальности, стал трудиться на деревообрабатывающем предприятии. Супруга устроилась в коммунальное хозяйство, дочь пошла в школу. Позже муж и отец стал работником Могилевского металлургического завода - семья переехала в областной центр, где им предоставили общежитие.Хорошие новости о том, что Президент пообещал упростить процедуру получения гражданства иностранцам, Сергей узнал от коллег.- сказал он.Сейчас они с супругой признаются, что вить новое гнездо в чужой стране было отчасти страшно.- считает Сергей. -Свою историю рассказала и Ольга Емельянова, которая покинула дом в Украине семь лет назад. У женщины не было выбора: когда над головой свистят пули, а у тебя маленький ребенок, нерешительность может стоить дорого. Приютить семью согласились дальние родственники из города Борисов.подчеркнула женщина и добавила, что в этом году они с сыном планируют поближе узнать свою вторую родину.В целом после "Большого разговора с Президентом", когда Лукашенко дал соответствующее поручение о гражданстве, более тысячи человек, прибывших из Украины, получили наши паспорта.Фото: скриншоты видео