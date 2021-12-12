Спасенные от войны украинцы рассказали, почему они решили стать гражданами Беларуси

На минувшей неделе в белорусское гражданство были приняты 448 украинцев. Представители братского народа уже несколько лет живут, работают и воспитывают детей в нашей стране - их по праву можно назвать белорусами. В эфире телеканала СТВ спасенные от войны семьи, для которых Беларусь стала вторым домом, поделились своими непростыми историями.
Семья Чеботаевых из Донецкой области встретит уже пятый Новый год здесь. В 2014 году их родина стала эпицентром военного конфликта. За считанные дни внушительная часть города Авдеевка превратилась в руины. Сейчас они вспоминают:
- Когда мы увидели в небе красный фейерверк, не понимали, что начинаются боевые действия, - рассказал глава семейства Сергей.
Первые три дня после этого семья провела в подвале, но потом собрала вещи и уехала. В Беларусь они приехали к родителям Сергея, которые ранее из-за военных действий на Донбассе нашли пристанище в городе Славгород. Там украинцам помогли найти работу и дали блок в общежитии.
Мужчина также добавил, что изначально не смог найти работу по специальности, стал трудиться на деревообрабатывающем предприятии. Супруга устроилась в коммунальное хозяйство, дочь пошла в школу. Позже муж и отец стал работником Могилевского металлургического завода - семья переехала в областной центр, где им предоставили общежитие.
Хорошие новости о том, что Президент пообещал упростить процедуру получения гражданства иностранцам, Сергей узнал от коллег.
- Буквально через день после этого мне позвонили и спросили, хотим ли мы быть гражданами Беларуси. Мы всей семьей ответили "да". Ведь та страна, в которой мы жили, от нас отказалась, - сказал он.
Сейчас они с супругой признаются, что вить новое гнездо в чужой стране было отчасти страшно.
- Наш Президент Лукашенко у власти: тут все будет хорошо, - считает Сергей. - Во время событий августа 2020 года я очень переживал. Хотелось выйти к людям и просто кричать, чтобы прекратили, потому что мы (у себя на Родине - Прим.ред) видели, как это все начинается.
Свою историю рассказала и Ольга Емельянова, которая покинула дом в Украине семь лет назад. У женщины не было выбора: когда над головой свистят пули, а у тебя маленький ребенок, нерешительность может стоить дорого. Приютить семью согласились дальние родственники из города Борисов.
- Здесь все начали с чистого лица, нашлись и жилье, и работа. Хотя я понимаю, что нужно добиваться всего самой, мне никто ничего не обязан. Мне нравится белорусская природа и чистота, здесь жизнь течет. Я вижу в этой стране будущее своего ребенка и свое, - подчеркнула женщина и добавила, что в этом году они с сыном планируют поближе узнать свою вторую родину.
В целом после "Большого разговора с Президентом", когда Лукашенко дал соответствующее поручение о гражданстве, более тысячи человек, прибывших из Украины, получили наши паспорта.
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