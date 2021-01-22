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  2. Спасатели достали мужчину из 20-метрового колодца в Вороновском районе

Спасатели достали мужчину из 20-метрового колодца в Вороновском районе

В Вороновском районе спасатели помогли сельчанину выбраться из глубокого колодца, сообщает Гродненское областное управление МЧС.


Это произошло 21 января на хуторе Слободка Вороновского района. В службу 101 поступило сообщение о необходимости оказать помощь местному жителю, который упал в колодец. 

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на глубине 20 метров от поверхности земли в колодце с питьевой водой в сознании находится мужчина. 

Стало известно, что сельчанин 1963 года рождения в тот день чистил колодец. У мужчины резко ухудшилось самочувствие, и он упал в колодец – самостоятельно выбраться не смог. Спасателей вызвал его товарищ.  

Работники МЧС при помощи спасательной веревки, лебедки и страхующего устройства за несколько минут подняли пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Фото МЧС
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