Спасатели достали мужчину из 20-метрового колодца в Вороновском районе

Это произошло 21 января на хуторе Слободка Вороновского района. В службу 101 поступило сообщение о необходимости оказать помощь местному жителю, который упал в колодец.Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на глубине 20 метров от поверхности земли в колодце с питьевой водой в сознании находится мужчина.Стало известно, что сельчанин 1963 года рождения в тот день чистил колодец. У мужчины резко ухудшилось самочувствие, и он упал в колодец – самостоятельно выбраться не смог. Спасателей вызвал его товарищ.Работники МЧС при помощи спасательной веревки, лебедки и страхующего устройства за несколько минут подняли пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.Фото МЧС