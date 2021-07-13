Женщина из России уже второй год подряд во время шторма тонет на одном и том же месте на острове Крит, сообщает греческий телеканал ERT.
– Спасатель Йоргос Макридакис вытащил из штормовых волн в местечке Сталида около Ираклиона начавшую тонуть пожилую женщину. Оказалось, год назад он уже помог ей. 75-летняя россиянка, проживающая в этом районе, в воскресенье пришла на пляж, чтобы искупаться, но сильное течение не давало ей выйти на берег, – информирует телеканал.
Спасатель нырнул в воду, а когда он вытащил женщину, был шокирован: ее он спас в прошлом году на том же самом месте.
– Снова ты? Опять? – спросил он женщину и в шутку назвал пострадавшую своим лучшим клиентом, а также попросил ее больше не купаться в шторм без соответствующего разрешения спасателей.
Фото: pixabay.com
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Спасатель на Крите второй раз спас одну и ту же россиянку
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