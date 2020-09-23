Сюда приехали ребята из 15 райцентров области. Раньше в скорости и силе ребята соревновались раздельно, в этом году объединили трудных подростков и юных участников добровольных дружин.
– Делать упор на спорт в воспитании – верное направление. Это полезно, модно сейчас. К тому же подростки, проводя время со старшими товарищами, видят пример успешного будущего, к которому можно прийти при желании. 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада помогает им регулярно. В течение года они приходят с экскурсией, общаются с военнослужащими. Также у нас есть добрая традиция открывать летний лагерь для школьников, с которыми ведется профилактическая работа, – отметил начальник информационного центра – офицер по связям с общественностью 103-й бригады гвардии майор Кирилл Лугвищик.
Более 80 ребят вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и педагогами прошли полосу препятствий, выявили сильнейших в силовых упражнениях, стрельбе из пневматической винтовки... Победу одержала команда из Лиозненского района.
Фото Министерства обороны
Опубликовано:
524
Спартакиада для трудных подростков и членов молодежных отрядов охраны правопорядка Витебщины прошла в 103-й Витебской ВДБ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter