Спартакиада для трудных подростков и членов молодежных отрядов охраны правопорядка Витебщины прошла в 103-й Витебской ВДБ

– отметилБолее 80 ребят вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и педагогами прошли полосу препятствий, выявили сильнейших в силовых упражнениях, стрельбе из пневматической винтовки... Победу одержала команда из Лиозненского района.Фото Министерства обороны