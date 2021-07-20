Компания SpaceX 19 июля осуществила статические испытания моторов ракеты-носителя Super Heavy, которая, как планируется, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс, передает ТАСС.
– Первый статический тест ускорителя на Super Heavy, – сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-служба компании.
Согласно сведениям Space.com, на полигоне компании в районе Бока-Чика (штат Техас) работники SpaceX осуществили кратковременное зажигание трех моторов Raptor; весь тест длился на протяжении нескольких секунд.
Космический корабль многоразового использования Starship создан с целью полетов на Марс. Судно может вместить в себя 100 пассажиров. Основатель SpaceX Илон Маск до этого говорил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, скорее всего, состоится в нынешнем году. Он добавил, что эти планы могут измениться.
Фото: SpaceX
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SpaceX испытала двигатели ракеты для полетов на Марс
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