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Созданное в БГПУ учебное пособие стало первым изданием по истории искусства для учащихся колледжей

Учебное пособие «История всемирного и белорусского искусства» сотрудников Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка получило гриф Министерства образования и стало первым изданием по истории искусства для учащихся колледжей, сообщили в пресс-службе БГПУ.

– Авторы учебного пособия для учреждений среднего специального образования «История всемирного и белорусского искусства» – три сотрудника БГПУ: заведующая кафедрой теории и методики преподавания искусства Юлия Захарина, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства Мария Шатарова и ведущий научный сотрудник лаборатории гуманитарного образования Научно-исследовательского центра Светлана Колбышева, – проинформировали в вузе. – В данном пособии раскрываются особенности архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства разных стран и народов мира от истоков до современности. Материал излагается на основе образной интерпретации явлений художественной жизни в исторической эволюции.

Учебное пособие ориентировано на комплексное освоение учащимися художественных ценностей в разрезе времени и пространства. Углубленное изучение художественного наследия всемирного и белорусского искусства предполагает отражение взаимосвязи фактов, феноменов искусства с социально значимыми событиями, спецификой быта, мировоззрением народа.

– Пособие адресовано учащимся специальностей «Живопись (по направлениям)», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн (по направлениям)» учреждений среднего специального образования, – отметили в БГПУ.

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка – ведущее учреждение высшего образования национальной системы педагогического образования, обеспечивающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов образования. БГПУ также является крупнейшим учебным и научно-методическим центром, способным генерировать новые психолого-педагогические знания, распространять и использовать их для совершенствования качества образования.
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