Созданное в БГПУ учебное пособие стало первым изданием по истории искусства для учащихся колледжей

, – проинформировали в вузе.Учебное пособие ориентировано на комплексное освоение учащимися художественных ценностей в разрезе времени и пространства. Углубленное изучение художественного наследия всемирного и белорусского искусства предполагает отражение взаимосвязи фактов, феноменов искусства с социально значимыми событиями, спецификой быта, мировоззрением народа., – отметили в БГПУ.Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка – ведущее учреждение высшего образования национальной системы педагогического образования, обеспечивающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов образования. БГПУ также является крупнейшим учебным и научно-методическим центром, способным генерировать новые психолого-педагогические знания, распространять и использовать их для совершенствования качества образования.