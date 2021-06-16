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Союзные парламентарии отметили необходимость ускорить подготовку новых программ СГ

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России отметили необходимость ускорить подготовку новых программ Союзного государства, пишет БЕЛТА.


«Депутатам была представлена информация о ходе разработки новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства для включения в проект бюджета Союзного государства на 2022 год, – рассказали в пресс-службе собрания. – К настоящему времени в проект бюджета на 2022 год подлежат включению расходы на реализацию только трех программ, финансируемых в текущем году и переходящих на 2022 год. Концепции еще шести программ, которые ранее планировалось включить в расходную часть бюджета на следующий год, до настоящего времени не согласованы и, как следствие, не внесены на утверждение Совета министров Союзного государства. Придавая первостепенное значение вопросам формирования проекта бюджета Союзного государства на 2022 год, Парламентское собрание выражает озабоченность ситуацией, связанной с наполнением расходной части бюджета – включением в нее новых научно-технологических и инновационных программ, реализация которых могла бы способствовать более эффективному достижению целей Союзного государства по созданию единого экономического пространства».

Также парламентарии предложили ряд мер Совету министров Союзного государства, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию с подготовкой программ и проектов Союзного государства для включения в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. В частности, рекомендовано заслушать руководителей министерств и ведомств Беларуси и России, являющихся государственными заказчиками – разработчиками концепций и проектов программ, о причинах низкого качества их подготовки и предлагаемых мерах по скорейшей доработке и согласованию программ для утверждения. 

Кроме того, предложено рассмотреть вопрос об использовании интеллектуальной собственности, созданной в процессе реализации программ Союзного государства, и продолжить работу по совершенствованию порядка разработки и реализации программ СГ с учетом предложений Парламентского собрания и контрольных органов Беларуси и России.

«Постоянному комитету Союзного государства депутаты рекомендовали проработать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами вопрос о разработке новых проектов Союзного государства, а также обеспечить постоянный контроль и анализ информации, вносимой государственными заказчиками программ и проектов Союзного государства в Автоматизированную систему учета федерального имущества», – дополнили в пресс-службе.

Сообщается, что депутаты решили рассмотреть вопрос о работе комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства на сессии Парламентского собрания в рамках правительственного часа.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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