Союзные парламентарии отметили необходимость ускорить подготовку новых программ СГ

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– рассказали в пресс-службе собрания.Также парламентарии предложили ряд мер Совету министров Союзного государства, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию с подготовкой программ и проектов Союзного государства для включения в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. В частности, рекомендовано заслушать руководителей министерств и ведомств Беларуси и России, являющихся государственными заказчиками – разработчиками концепций и проектов программ, о причинах низкого качества их подготовки и предлагаемых мерах по скорейшей доработке и согласованию программ для утверждения.Кроме того, предложено рассмотреть вопрос об использовании интеллектуальной собственности, созданной в процессе реализации программ Союзного государства, и продолжить работу по совершенствованию порядка разработки и реализации программ СГ с учетом предложений Парламентского собрания и контрольных органов Беларуси и России.– дополнили в пресс-службе.Сообщается, что депутаты решили рассмотреть вопрос о работе комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства на сессии Парламентского собрания в рамках правительственного часа.