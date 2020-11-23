Завтра, 24 ноября, в 10.:00 начнется заседание Комиссии Парламентского собрания по экономической политике. Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи. В работе примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений, а также предприятий по производству сельскохозяйственной техники Беларуси и России, сообщается на официальном сайте Парламентского собрания союза Беларуси и России.
В целях обеспечения эффективного развития сельскохозяйственного машиностроения в рамках Союзного государства участники заседания обсудят вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы государств-участников, регулирующей государственные меры поддержки белорусско-российских производств сельскохозяйственной техники и тракторов.
Кроме того, депутаты рассмотрят ход работы по устранению недостатков, изложенных в заключении Счетной палаты Российской Федерации по итоговому отчету о выполнении в 2016–2019 годах научно-технической программы Союзного государства «Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний» («Луч»).
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Союзные парламентарии рассмотрят вопросы гармонизации мер поддержки сельскохозяйственного машиностроения в СГ
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Фото: Виталий ГИЛЬ