Союзные парламентарии рассмотрят вопросы гармонизации мер поддержки сельскохозяйственного машиностроения в СГ

В целях обеспечения эффективного развития сельскохозяйственного машиностроения в рамках Союзного государства участники заседания обсудят вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы государств-участников, регулирующей государственные меры поддержки белорусско-российских производств сельскохозяйственной техники и тракторов.Кроме того, депутаты рассмотрят ход работы по устранению недостатков, изложенных в заключении Счетной палаты Российской Федерации по итоговому отчету о выполнении в 2016–2019 годах научно-технической программы Союзного государства «Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний» («Луч»).