«Союзмультфильм» снимет мультсериал про медвежонка Умку из одноименной мультипликационной короткометражки. Об этом заявил директор киностудии Борис Машковцев.

Планируется, что новый проект будет состоять из 26 серий. «В настоящее время в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта», – цитирует Машковцева РИА Новости.

Он также добавил, что принять участие в создании мультсериала хотят как российские, так и зарубежные компании.

Оригинальный мультфильм «Умка», снятый режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем, вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней всю любовь и нежность к матери, погибшей в блокадном Ленинграде.

В 2006 году вышел мультфильм «Элька», в котором Умка был уже дедушкой, однако эта история была довольно холодно принята зрителями.