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«Союзмультфильм» снимет мультсериал про медвежонка Умку

«Союзмультфильм» снимет мультсериал про медвежонка Умку из одноименной мультипликационной короткометражки. Об этом заявил директор киностудии Борис Машковцев.

Планируется, что новый проект будет состоять из 26 серий. «В настоящее время в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта», – цитирует Машковцева РИА Новости.

Он также добавил, что принять участие в создании мультсериала хотят как российские, так и зарубежные компании.

Оригинальный мультфильм «Умка», снятый режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем, вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней всю любовь и нежность к матери, погибшей в блокадном Ленинграде.

В 2006 году вышел мультфильм «Элька», в котором Умка был уже дедушкой, однако эта история была довольно холодно принята зрителями.

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